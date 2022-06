Volley, Nations League femminile 2022: la Thailandia batte il Canada in tre set (Di martedì 14 giugno 2022) Quarta vittoria su cinque match disputati per la Thailandia, che ha sconfitto in tre set il Canada (25-19, 25-22, 26-24) nella sfida valida per la Nations League femminile 2022. Nessun problema per le thailandesi, sempre avanti nel corso dei tre parziali salvo un grosso rischio sul finale, quando le canadesi sono riuscite a pareggiare i conti sul 24-24 cedendo poi ai due vincenti consecutivi delle avversarie che sono riuscite a chiudere subito i conti. Thailandia ora seconda in classifica a pari punti con il Giappone, in attesa delle altre gare, mentre il Canada rimane a quota 6. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Quarta vittoria su cinque match disputati per la, che ha sconfitto in tre set il(25-19, 25-22, 26-24) nella sfida valida per la. Nessun problema per le thailandesi, sempre avanti nel corso dei tre parziali salvo un grosso rischio sul finale, quando le canadesi sono riuscite a pareggiare i conti sul 24-24 cedendo poi ai due vincenti consecutivi delle avversarie che sono riuscite a chiudere subito i conti.ora seconda in classifica a pari punti con il Giappone, in attesa delle altre gare, mentre ilrimane a quota 6. SportFace.

