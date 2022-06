Volley, Nations League 2022 femminile: tutto facile per il Giappone, battuta la Polonia in tre set (Di martedì 14 giugno 2022) tutto facile per le ragazze del Giappone nel primo match della seconda fase di Nations League 2022 femminile di Volley. Le giocatrici del sol levante hanno battuto in tre set con un triplo 25-21 la Polonia, trovando una nuova vittoria che le conferma in vetta alla classifica con 14 punti, frutto di cinque vittorie, una di queste però al quinto set. Per le polacche sconfitta che le relega a metà classifica a quota 8 punti a fronte di tre successi e due ko. Super Sarina Koga per le Giapponesi con i suoi 19 punti, bene anche Arisa Inoue che ne mette a referto 17. Non bastano alle polacche i 9 punti di Rozanski e Jurczyk, troppa fatica a muro per la Polonia con il Giappone che è riuscito ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022)per le ragazze delnel primo match della seconda fase didi. Le giocatrici del sol levante hanno battuto in tre set con un triplo 25-21 la, trovando una nuova vittoria che le conferma in vetta alla classifica con 14 punti, frutto di cinque vittorie, una di queste però al quinto set. Per le polacche sconfitta che le relega a metà classifica a quota 8 punti a fronte di tre successi e due ko. Super Sarina Koga per lesi con i suoi 19 punti, bene anche Arisa Inoue che ne mette a referto 17. Non bastano alle polacche i 9 punti di Rozanski e Jurczyk, troppa fatica a muro per lacon ilche è riuscito ...

