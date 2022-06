Volley | Nations League 2022 | Davide Mazzanti | “Round determinante per la qualificazione alle Final Eight”

(Di martedì 14 giugno 2022) La Nazionale Italiana femminile diè pronta per dare il via alla seconda tappa dellaballdopo aver chiuso il primo appuntamento con due vittorie ed altrettante sconfitte. Per questi secondi quattro match le azzurre potranno riabbracciare alcune delle loro stelle, assenti in precedenza, come Paola Egonu, Miriam Sylla ed Anna Danesi. Il CTha parlato alla vigilia del match contro la Serbia, ennesimo capitolo della sfida infinita tra le due nazionali: “Le ragazze stanno bene, la cosa che dobbiamo fare in questo momento è recuperare energie dopo il lungo viaggio. Con la Serbia sarà una partita importante”. “La Serbia avrà tante novità – ha continuato– a partire dall’natore ...

