Volley, l’Italia riabbraccia Egonu e Sylla: rivincita contro la Serbia di Santarelli in Nations League (Di martedì 14 giugno 2022) Italia-Serbia è ormai la grande classica della pallavolo mondiale. Lo scorso anno andò in scena nel giro di un mese tra i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dominio delle balcaniche) e la Finale degli Europei, dove le azzurre si imposero in rimonta per 3-1 e salirono sul trono continentale strappando lo scettro a Tijana Boskovic e compagnia. Mercoledì 15 giugno (ore 02.00 italiane) si consumerà un nuovo atto di questa imperdibile classica, che aprirà la seconda settimana della Nations League 2022 di Volley femminile. Appuntamento a Brasilia, dove le due squadre si affronteranno per cercare di conquistare un successo fondamentale in ottica qualificazione alla Final Eight. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalla trasferta di Ankara, dove sono maturate due vittorie (contro Belgio e Olanda) ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Italia-è ormai la grande classica della pallavolo mondiale. Lo scorso anno andò in scena nel giro di un mese tra i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dominio delle balcaniche) e la Finale degli Europei, dove le azzurre si imposero in rimonta per 3-1 e salirono sul trono continentale strappando lo scettro a Tijana Boskovic e compagnia. Mercoledì 15 giugno (ore 02.00 italiane) si consumerà un nuovo atto di questa imperdibile classica, che aprirà la seconda settimana della2022 difemminile. Appuntamento a Brasilia, dove le due squadre si affronteranno per cercare di conquistare un successo fondamentale in ottica qualificazione alla Final Eight. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalla trasferta di Ankara, dove sono maturate due vittorie (Belgio e Olanda) ...

