Volley, Italia-Serbia in tv stanotte: canale, orario e diretta streaming VNL maschile 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Sta per terminare l'attesa per Italia-Serbia, sfida valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci da due vittorie e due sconfitte, affrontano l'avversaria di tante battaglie: finale ai Mondiali 2018, quarti alle Olimpiadi Tokyo 2020 e finale agli Europei 2022 solo per citarne alcune. Sarà una partita particolare anche perché a guidare la formazione serba è Daniele Santarelli, attuale coach di Conegliano che ha ricoperto per diversi anni il ruolo di secondo proprio di Mazzanti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 2.00 Italiane della notte Italiana tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL FEMMINILE ...

