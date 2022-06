Volley | D’Amico torna alla Lube | completato il reparto dei liberi

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) Laha annunciato oggi il ritorno in biancorosso con contratto triennale del libero pugliese Francesco. Nell’ultimo biennio a Bergamo il classe 1999 ha dominato due Regular Season, conquistando anche la Del Monte Coppa Italia Serie A2/A3 2021 e le due edizioni della Del Monte Supercoppa di categoria. Statistiche importanti anche a livello individuale, che nel torneo 2021/22 lo hanno visto entrare in top five di ruolo durante la stagione regolare, grazie a 187 ricezioni perfette in 81 set, e ai vertici tra Regular Season e play-off con una media ponderata di 6,34, la più alta. SportFace.