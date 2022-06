Volkswagen Tiguan - Spunta un prototipo elettrico | anticipazione o travestimento ?

(Di martedì 14 giugno 2022) Apparentemente non c'è nulla di nuovo e di strano in queste foto spia della, se non fosse per le poche righe di commento che le accompagnano: secondo i paparazzi che le hanno scattate, infatti, si tratterebbe di un, chiaramente realizzato con la carrozzeria dell'attuale generazione della Suv. Possibile che la nuovasia anche a corrente? Verso il ricambio generazionale. Sottoposta a restyling nel 2020, la sport utility media di Wolfsburg dovrebbe rinnovarsi completamente nel corso del 2023. Posto che l'auto era già stata dotata di spina con l'aggiornamento di metà carriera della seconda generazione, che ha introdotto a listino la variante plug-in e-Hybrid, la terza serie potrebbe compiere un ulteriore passo, dotandosi di una versione full electric che ...

awkvvard : @feydemon inna volkswagen tiguan and audi a3

Apparentemente non c'è nulla di nuovo e di strano in queste foto spia della, se non fosse per le poche righe di commento che le accompagnano: secondo i "paparazzi" che le hanno scattate, infatti, si tratterebbe di un prototipo elettrico, chiaramente ...