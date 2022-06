Vince la classe dirigente di Fratelli d’Italia: dal movimento giovanile alla carica di sindaco (Di martedì 14 giugno 2022) Fratelli d’Italia, con il centrodestra unito, ha eletto al primo turno, nei capoluoghi di provincia, ben tre sindaci. Pierluigi Biondi, Daniele Sinibaldi e Alessandro Tomasi hanno infatti sbaragliato i loro avversari ottenendo il 12 giugno oltre il 50% delle preferenze. Una grande vittoria che riconosce lo straordinario lavoro fatto da Biondi e Tomasi, eletti sindaco per la seconda volta consecutiva, rispettivamente a L’Aquila e Pistoia, e riconosce il grande valore di Daniele Sinibaldi, già vicesindaco, promosso ora a primo cittadino. Non può essere un caso, infatti, se la vittoria questa volta è arrivata direttamente al primo turno e ha aumentato sensibilmente il distacco tra le liste candidate. Il movimento giovanile al centro della loro storia politica Tre storie politiche ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022), con il centrodestra unito, ha eletto al primo turno, nei capoluoghi di provincia, ben tre sindaci. Pierluigi Biondi, Daniele Sinibaldi e Alessandro Tomasi hanno infatti sbaragliato i loro avversari ottenendo il 12 giugno oltre il 50% delle preferenze. Una grande vittoria che riconosce lo straordinario lavoro fatto da Biondi e Tomasi, elettiper la seconda volta consecutiva, rispettivamente a L’Aquila e Pistoia, e riconosce il grande valore di Daniele Sinibaldi, già vice, promosso ora a primo cittadino. Non può essere un caso, infatti, se la vittoria questa volta è arrivata direttamente al primo turno e ha aumentato sensibilmente il distacco tra le liste candidate. Ilal centro della loro storia politica Tre storie politiche ...

