VIDEO / Southgate a sorpresa: “Wags? Parola irrispettosa” (Di martedì 14 giugno 2022) Alla vigilia della partita di Nations League contro l’Ungheria, il c.t. dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha detto la sua riguardo alle Wags. A fidanzate e mogli dei giocatori inglesi prima del Mondiale in Qatar è stato dedicato un... Leggi su golssip (Di martedì 14 giugno 2022) Alla vigilia della partita di Nations League contro l’Ungheria, il c.t. dell’Inghilterra, Gareth, ha detto la sua riguardo alle. A fidanzate e mogli dei giocatori inglesi prima del Mondiale in Qatar è stato dedicato un...

Pubblicità

sportli26181512 : Inghilterra, Southgate: 'Wags? Parola irrispettosa' VIDEO: Il ct dell'Inghilterra, Southgate: 'Wags? Parola irrispe… - SkySport : Inghilterra-Italia, Southgate: 'Imbarazzante per il nostro Paese giocare a porte chiuse' #SkySport… - sportli26181512 : Inghilterra-Italia, Southgate: 'Imbarazzante per il nostro Paese giocare a porte chiuse': Nella conferenza stampa d… - sportli26181512 : Inghilterra, Southgate: 'Germania un esempio come il Brasile' VIDEO: Il ct dell'Inghilterra, Southgate: 'Germania e… -