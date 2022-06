Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 19:15 (Di martedì 14 giugno 2022) Viabilità DEL 14 GIUGNO 2022 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI DUE INCIDENTI UNO ALTEZZA VOIA DI TRIGORIA E L’ALTRO PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA DELL USCITA POMEZIA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LATINA SEMPRE UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA NETTUNENSE CON LUNGHE CODE DA APRILIA FINO ALLA LOCALITA CAMPO DI CARNE PASSIAMO SUL RACCORDO DI Roma AUTO IN FILA IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L USCITA RomaNINA IN INTERNA ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SPOSTIAMOCI A NORD DELLA CAPITALE UN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)DEL 14 GIUGNOORE 18.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI DUE INCIDENTI UNO ALTEZZA VOIA DI TRIGORIA E L’ALTRO PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA DELL USCITA POMEZIA PER CHI è IN VIAGGIO VERSO LATINA SEMPRE UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA NETTUNENSE CON LUNGHE CODE DA APRILIA FINO ALLA LOCALITA CAMPO DI CARNE PASSIAMO SUL RACCORDO DIAUTO IN FILA IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E L USCITANINA IN INTERNA ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LATERAMO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SPOSTIAMOCI A NORD DELLA CAPITALE UN ...

