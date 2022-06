Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022)DEL 14 GIUGNOORE 09.35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’AURELIA CHIUSO PER INCIDENTE TRATTO ALTEZZA MALAGROTTA DIREZIONE CIVITAVECCHIA CON CODE A PARTIRE DA VIA DEL CASAL LUMBROSO CODE SULLA PONTINA PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA E NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BOCCE E AURELIA E PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI, DIREZIONEPER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO A VENERDÌ 17 GIUGNO, AL FLAMINIO, SONO IN ...