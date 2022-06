Via le mascherine al chiuso, domani scatta il liberi tutti. Ma l’addio alle restrizioni arriva mentre i contagi tornano a salire (Di martedì 14 giugno 2022) C’è confusione sotto al cielo sullo stop all’obbligo di mascherine dal 15 giugno. Rimangono, al solito, le incertezze dell’ultimo minuto e affiorano alcune domande. Il simbolo della lotta al coronavirus non dovrà più essere indossato al cinema, in teatro o agli eventi sportivi al chiuso e agli esami di maturità. Ma proprio domani, nel giorno del “liberi tutti”, il Consiglio dei ministri potrebbe apportare alcune modifiche. Addio mascherine al chiuso Ad annunciare la svolta, nei giorni scorsi, era stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le mascherine al chiuso. Tuttavia c’è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 giugno 2022) C’è confusione sotto al cielo sullo stop all’obbligo didal 15 giugno. Rimangono, al solito, le incertezze dell’ultimo minuto e affiorano alcune domande. Il simbolo della lotta al coronavirus non dovrà più essere indossato al cinema, in teatro o agli eventi sportivi ale agli esami di maturità. Ma proprio, nel giorno del “”, il Consiglio dei ministri potrebbe apportare alcune modifiche. AddioalAd annunciare la svolta, nei giorni scorsi, era stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come leal. Tuttavia c’è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per ...

