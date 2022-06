Via Bonus Inps per le donne: 400 euro al mese senza limiti Isee. Nessuno lo sa, ecco come averlo (Di martedì 14 giugno 2022) C’è un Bonus Inps poco noto che spetta unicamente alle donne e che può arrivare a valere fino a €4800. Si tratta di un assegno da €400 al mese che l’Inps può erogare per massimo 12 mesi. Questa misura del tutto particolare è messa a disposizione dall’Inps e dalle regioni. È stato il consiglio dei ministri del 17 settembre 2020 ad istituire questo aiuto riservato unicamente alle donne e chiamato reddito di libertà. Un Bonus concreto ed importante Il budget per il reddito di libertà è pari a €3000000. Questo Bonus punta ad aiutare le donne a ritrovare una loro autonomia quando versino in condizioni di difficoltà economiche. Questo Bonus può essere erogato sia a donne che ... Leggi su howtodofor (Di martedì 14 giugno 2022) C’è unpoco noto che spetta unicamente allee che può arrivare a valere fino a €4800. Si tratta di un assegno da €400 alche l’può erogare per massimo 12 mesi. Questa misura del tutto particolare è messa a disposizione dall’e dalle regioni. È stato il consiglio dei ministri del 17 settembre 2020 ad istituire questo aiuto riservato unicamente allee chiamato reddito di libertà. Unconcreto ed importante Il budget per il reddito di libertà è pari a €3000000. Questopunta ad aiutare lea ritrovare una loro autonomia quando versino in condizioni di difficoltà economiche. Questopuò essere erogato sia ache ...

