“Vi abbiamo scoperto”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, succede dopo la lite all’Isola dei Famosi (Di martedì 14 giugno 2022) Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo ieri sera duro confronto in studio. Lory è stata anche al centro di una lite con Guendalina Tavassi con la seconda che l’ha attaccata per i messaggi di auto sostegno comparsi sui social nei giorni successivi l’eliminazione. “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”. Poco dopo Guendalina ha anche rivelato che Lory non l’avrebbe salutata dopo il suo ingresso in studio: “Ma cosa basta?”. “Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Isola deiDelieri sera duro confronto in studio.è stata anche al centro di unacon Guendalina Tavassi con la seconda che l’ha attaccata per i messaggi di auto sostegno comparsi sui social nei giorni successivi l’eliminazione. “EraDel Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”. PocoGuendalina ha anche rivelato chenon l’avrebbe salutatail suo ingresso in studio: “Ma cosa basta?”. “Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ...

Pubblicità

aura3_g : Portato una Tale Leggerezza da farci distrarci un po' dalle brutture del mondo di oggi. Abbiamo scoperto due bellis… - messorina52 : RT @dariodangelo91: 8/n è anche, come si è scoperto, un pericoloso nemico per la Federazione Russa... Abbiamo a che fare con il male assolu… - SerenaBellavita : RT @dariodangelo91: 8/n è anche, come si è scoperto, un pericoloso nemico per la Federazione Russa... Abbiamo a che fare con il male assolu… - TingoRoda : Per la laurea gli abbiamo regalato volo per Budapest e pagato una settimana al Goat Hostel senza sapere che avrebbe… - EconAzUnits : E con ieri abbiamo scoperto che i suoi voti stanno allo stesso livello del suo concetto di decenza… -