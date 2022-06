Verona | ufficiale | Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore

(Di martedì 14 giugno 2022)- Ilha sceltocome. Il tecnico, reduce dall'esperienza con l' Udinese con cui ha disputato un buon campionato, avrà il compito di non far rimpiangere ...

Pubblicità

MARCO196913 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Gabriele #Cioffi nuovo allenatore del #Verona. Contratto biennale. Tutto confermato dal 28 maggio! #calcio… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A VERONA, UFFICIALE GABRIELE CIOFFI L'allenatore ha firmato un contratto biennale #SkySport #SkyCalciomercato… - MomentiCalcio : #SerieA, ufficiale: #GabrieleCioffi è il nuovo allenatore del #HellasVerona. Ecco il comunicato - kohki_matsuda11 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Gabriele #Cioffi nuovo allenatore del #Verona. Contratto biennale. Tutto confermato dal 28 maggio! #calcio… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Gabriele #Cioffi è il nuovo allenatore dell’Hellas #Verona! -

- Ilha scelto Gabriele Cioffi come nuovo allenatore. Il tecnico, reduce dall'esperienza con l' Udinese con cui ha disputato un buon campionato, avrà il compito di non far rimpiangere Igor Tudor , ...Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega agli scaligeri sino a giugno 2024.- Ilha reso noto di "aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Gabriele Cioffi, che si è legato al club gialloblù sino al 30 giugno 2024". Nato a Firenze il 7 settembre 1975, Cioffi ...Serie A - Hellas Verona: Cioffi è il nuovo allenatore - Altre News - Tramite il proprio sito ufficiale il Verona ha comunicato il nome del suo nuovo allenatore. La pan... - Marione.net - La ControInfo ...Gabriele Cioffi è stato ufficializzato dall'Hellas Verona come nuovo allenatore, dopo la sua esperienza all'Udinese ...