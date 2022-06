Verona | FI assicura l’appoggio a Sboarina | «Non possiamo far vincere il centrosinistra»

(Di martedì 14 giugno 2022) Il centrodestra si ricompatta a, dopo il primo turno in cui si è diviso con la Lega e Fratelli d’Italia che hanno sostenuto il sindaco uscente Federico, passato al ballottaggio con il 32.69%, e Forza Italia che ha sostenuto Flavio Tosi, arrivato terzo con il 23.88% e quindi ora fuori dalla competizione. Gli azzurri, attraverso il coordinatore regionale del Veneto Michele Zuin, hanno infatti chiarito che «noncerto faril, FI non può dare il suo appoggio a Tommasi (l’ex calciatore Damiano, che con il 39.79% dei consensi è attualmente in testa), su questo non c’è ombra di dubbio». FI aappoggiaZuin, quindi, ha ricordato che l’input a sostenereera arrivato da Silvio Berlusconi, ...

