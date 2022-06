Verona, altro che padrini o manager: Damiano Tommasi propone pensiero libero e serietà (Di martedì 14 giugno 2022) C’è molto calcio nelle partite venete del centrosinistra. C’è il calcio delle origini, quello migliore, lo sport per la salute, utile alla coesione sociale e capace di stimolare e soddisfare la passione vera, quella più genuina, refrattaria ad ogni infingimento. Così a Padova con Giordani, presidente della squadra padovana, scevro da ogni affettazione o furbizia, che non accetta provocazioni e con onestà ha saputo convincere arbitro e spalti; così a Verona con Damiano Tommasi che, pur partito da outsider, si è conquistato i favori del pronostico grazie ad un lavoro fitto negli allenamenti e negli spogliatoi, fatto di programmi concreti e ricchi di visione, cui è seguita un’ottima scelta dei giocatori in campo, con i giovani in evidenza e una determinazione che è arrivata ovunque a chiarire, ce ne fosse il bisogno, che era tempo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) C’è molto calcio nelle partite venete del centrosinistra. C’è il calcio delle origini, quello migliore, lo sport per la salute, utile alla coesione sociale e capace di stimolare e soddisfare la passione vera, quella più genuina, refrattaria ad ogni infingimento. Così a Padova con Giordani, presidente della squadra padovana, scevro da ogni affettazione o furbizia, che non accetta provocazioni e con onestà ha saputo convincere arbitro e spalti; così aconche, pur partito da outsider, si è conquistato i favori del pronostico grazie ad un lavoro fitto negli allenamenti e negli spogliatoi, fatto di programmi concreti e ricchi di visione, cui è seguita un’ottima scelta dei giocatori in campo, con i giovani in evidenza e una determinazione che è arrivata ovunque a chiarire, ce ne fosse il bisogno, che era tempo di ...

