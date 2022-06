Vergogna azzurra: Italia travolta dalla Germania, finisce 5-2. I giovani di Mancini in balìa dei tedeschi (Di martedì 14 giugno 2022) Un piccolo passo in avanti per poi compierne molti altri indietro. L’Italia di Roberto Mancini ripiomba nello psicodramma seguito alla mancata qualificazione per i Mondiali in Qatar. La Nations League non è certo una competizione all’altezza della Coppa del Mondo o dell’Europeo, vinto appena un anno fa ma che sembra distante un’era geologica, ma il 5 a 2 rimediato a Mönchengladbach da una Germania troppo superiore per essere giudicata da questa partita dimostra nuovamente il periodo di estrema difficoltà che sta attraversando la Nazionale. Fare un’analisi tecnica del match è difficile quanto inutile. I tedeschi sono apparsi superiori su tutti i fronti: fisico, tattico, organizzativo. Ma soprattutto mentale. Perché che la Germania fosse più ‘pronta’ rispetto agli Azzurri, nel bel mezzo di un massiccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Un piccolo passo in avanti per poi compierne molti altri indietro. L’di Robertoripiomba nello psicodramma seguito alla mancata qualificazione per i Mondiali in Qatar. La Nations League non è certo una competizione all’altezza della Coppa del Mondo o dell’Europeo, vinto appena un anno fa ma che sembra distante un’era geologica, ma il 5 a 2 rimediato a Mönchengladbach da unatroppo superiore per essere giudicata da questa partita dimostra nuovamente il periodo di estrema difficoltà che sta attraversando la Nazionale. Fare un’analisi tecnica del match è difficile quanto inutile. Isono apparsi superiori su tutti i fronti: fisico, tattico, organizzativo. Ma soprattutto mentale. Perché che lafosse più ‘pronta’ rispetto agli Azzurri, nel bel mezzo di un massiccio ...

