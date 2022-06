Ventotene, zero voti per Adinolfi. E il parroco dell’isola: non l’ho mai sentito nominare (Di martedì 14 giugno 2022) Il vascello dell’agguerrito Mario Adinolfi naufraga prima ancora di toccare terra. L’Isola di Ventotene ha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per Ventotene, ha raccolto il 55,02% dei voti. Contro il 44,78% delle preferenze che ha ottenuto l’ex primo cittadino Gerardo Santomauro, sostenuto dalla lista Uniti per il bene di Ventotene. Insomma, l’avventura politica del leader de Il popolo della famiglia finisce prima ancora di cominciare. Il giornalista e blogger romano non è riuscito a espugnare l’isola. E al danno del mancato obiettivo, unisce anche la beffa dello spoglio: per lui, zero voti. Tanto che lo stesso Adinolfi sui social ha commentato: «Neanche il mio cane mi ha votato». E poi c’è quel voto di scarto – un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Il vascello dell’agguerrito Marionaufraga prima ancora di toccare terra. L’Isola diha eletto Carmine Caputo come nuovo sindaco. Caputo, con la lista Insieme per, ha raccolto il 55,02% dei. Contro il 44,78% delle preferenze che ha ottenuto l’ex primo cittadino Gerardo Santomauro, sostenuto dalla lista Uniti per il bene di. Insomma, l’avventura politica del leader de Il popolo della famiglia finisce prima ancora di cominciare. Il giornalista e blogger romano non è riuscito a espugnare l’isola. E al danno del mancato obiettivo, unisce anche la beffa dello spoglio: per lui,. Tanto che lo stessosui social ha commentato: «Neanche il mio cane mi ha votato». E poi c’è quel voto di scarto – un ...

