Veicoli Commerciali | Unrae | a maggio -11 | 3% | incentivi non tirano

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - Quarto calo consecutivo aper il mercato deileggeri (autocarri fino a 3,5 t di peso totale a terra). Con 15.835immatricolati, secondo le stime del Centro Studi e Statistiche, contro i 17.847 dello stesso mese 2021,registra una flessione dell'11,3%, il secondo peggiore risultato da inizio anno. Il cumulato dei primi cinque mesi conta 74.076 immatricolazioni rispetto alle 80.925 del periodo gennaio-2021, pari a una riduzione dell'8,5%. L'associazione che raccoglie i costruttori stranieri segnala come l'apertura della piattaforma per l'accesso agligovernativi, avvenuta lo scorso 25, non ha avuto alcun effetto positivo sul mercato dei ...