“Ve ne siete accorti?”. Lory Del Santo, è successo poco dopo il suo ingresso all’Isola (Di martedì 14 giugno 2022) Lory Del Santo trend topic dopo l’ingresso all’Isola dei Famosi. È successo durante la puntata di lunedì 13 giugno, quando i due fidanzati ed ex naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi hanno avuto un confronto in diretta. In settimana il fidanzato di Lory Del Santo ha dovuto lasciare il reality show per problemi di salute, ma molti ricorderanno che già dopo l’eliminazione dell’attrice e regista si è parlato di una presunta crisi. Marco Cucolo era stato accusato di non averla infatti difeso a spada tratta nei vari scontri che ha avuto con gli altri naufraghi e inoltre, al momento dell’eliminazione di Lory Del Santo dall’Honduras, a molti è sembrato di vedere un saluto molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)Deltrend topicl’dei Famosi. Èdurante la puntata di lunedì 13 giugno, quando i due fidanzati ed ex naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi hanno avuto un confronto in diretta. In settimana il fidanzato diDelha dovuto lasciare il reality show per problemi di salute, ma molti ricorderanno che giàl’eliminazione dell’attrice e regista si è parlato di una presunta crisi. Marco Cucolo era stato accusato di non averla infatti difeso a spada tratta nei vari scontri che ha avuto con gli altri naufraghi e inoltre, al momento dell’eliminazione diDeldall’Honduras, a molti è sembrato di vedere un saluto molto ...

Pubblicità

neghittoso : @Peach_Proff Mi spiace, Prof, ma meno male che ve ne siete accorti in tempo. Tantissimi auguri di pronta guarigion… - mafberla : RT @blu_mirtillo: @agente_zeta Il green pass non c'è più. Non ve ne siete accorti? - Principe3001979 : @repubblica È proprio quello l'obiettivo, se non ve ne siete accorti - blu_mirtillo : @agente_zeta Il green pass non c'è più. Non ve ne siete accorti? - trastare : @repubblica ma come? Non era colpa dei novacse? Ve ne siete accorti anche voi adesso? ?? -