Vanessa Incontrada risponde alle critiche sul suo aspetto fisico: la stoccata (Di martedì 14 giugno 2022) In questi giorni si è molto parlato di Vanessa Incontrada e delle polemiche che sono sorte sul suo aspetto fisico. La donna, in un primo momento, ha voluto mantenere massimo riserbo sulla faccenda. Adesso, però, dato che è diventato un caso virale, ha deciso di esprimere il suo punto di vista a riguardo. La conduttrice non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata. La replica di Vanessa Incontrada alle critiche degli ultimi giorni Vanessa Incontrada è stata fortemente attaccata in questi giorni. Tutto è nato nel momento in cui il settimanale Nuovo ha deciso di mettere in copertina una foto della donna in cui si notano parecchio le sue curve. La conduttrice è sempre stata un’esponente del body ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022) In questi giorni si è molto parlato die delle polemiche che sono sorte sul suo. La donna, in un primo momento, ha voluto mantenere massimo riserbo sulla faccenda. Adesso, però, dato che è diventato un caso virale, ha deciso di esprimere il suo punto di vista a riguardo. La conduttrice non ha potuto fare a meno di lanciare una. La replica didegli ultimi giorniè stata fortemente attaccata in questi giorni. Tutto è nato nel momento in cui il settimanale Nuovo ha deciso di mettere in copertina una foto della donna in cui si notano parecchio le sue curve. La conduttrice è sempre stata un’esponente del body ...

Pubblicità

AndreaGobbo77 : È ufficialmente estate quando foto in costume di Vanessa Incontrada è aperto il dibattito. - LICInes2 : RT @HuffPostItalia: Oltre il caso Vanessa Incontrada: il body shaming colpisce anche le persone magre - sarademicco : RT @Wilson09244599: @Howard_The_ Chi critica Vanessa Incontrada secondo me non capisce una sega! Si parla di estetica del corpo come unica… - Alessio95983803 : @SereScandellari @CarloCibelli78 @diavolista @Howard_The_ Vanessa Incontrada ti pare che sia stata così grassa in tutta la sua vita?? - DionisiMar : @OscarYankee55 @Howard_The_ Vanessa Incontrada. Bellissima donna -