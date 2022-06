Valencia CF | Tebas | “La società valenciana non comprende la situazione economica di Valencia”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 20:26:30 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Eil presidente della Lega, Javier Tebeha difeso la gestione di Pietro Lim, azionista massimo di Valenzanodi fronte a club di Mestalla giustificando che è stata costretta a ridurre la spesa per il personale a causa della pandemia e la partenza della squadra Campioni. A colazione con Associazione Stampa Sportiva di Valladolid, il presidente dell’associazione dei datori di lavoro ha chiarito che non tutti gli investitori stranieri nei club calcistici sono uguali. Nella domanda il confronto è stato formulato con quello dello sceicco Al Thani, di Málaga: “non è paragonabile a Malaga. Quando il Malaga acquista Al-Thani, lo fa senza controllo economico e il primo anno spendono ciò che non è scritto per acquistare giocatori ed entrano in Champions League e ...