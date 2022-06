Vaiolo scimmie, Ue: "Contratto per 110 mila dosi vaccino" (Di martedì 14 giugno 2022) "Vorrei cominciare parlando della nuova minaccia per la salute che ha catturato l'attenzione globale nelle scorse settimane. Abbiamo ora nell'Ue piu' di 900 casi registrati di Vaiolo delle scimmie e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Vorrei cominciare parlando della nuova minaccia per la salute che ha catturato l'attenzione globale nelle scorse settimane. Abbiamo ora nell'Ue piu' di 900 casi registrati didellee ...

Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, ecco perché gli scienziati temono che la malattia possa diventare endemica al di fuori dell’A… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Oms: 'Valutiamo se è emergenza internazionale' #oms #tedrosadhanomghebreyesus… - 74_greta : RT @Leonard1306___: Il vaiolo delle scimmie non decolla, provate con la peste nera delle pecore, vedrete poi come si spaventa il gregge. - scc68samu : RT @itsmeback_: La vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie in Germania inizierà la prossima settimana. Avanti tuttaaaa -