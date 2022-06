Vaiolo scimmie: guida Oms, 'no vaccinazione di massa, valutare caso per caso' (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità non raccomanda la vaccinazione di massa contro il Vaiolo delle scimmie". Benché i vaccini anti-Monkeypox virus forniscano "una certa protezione" contro l'infezione, "i dati clinici sono limitati", come pure è "limitata l'offerta" di prodotti. Pertanto, "qualsiasi decisione sull'opportunità di utilizzare vaccini contro il Vaiolo delle scimmie dovrebbe essere presa insieme dalle persone potenzialmente a rischio e dai sanitari che li assistono, caso per caso sulla base di una valutazione rischi-benefici". Così in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riassunto il contenuto delle Linee ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità non raccomanda ladicontro ildelle". Benché i vaccini anti-Monkeypox virus forniscano "una certa protezione" contro l'infezione, "i dati clinici sono limitati", come pure è "limitata l'offerta" di prodotti. Pertanto, "qualsiasi decisione sull'opportunità di utilizzare vaccini contro ildelledovrebbe essere presa insieme dalle persone potenzialmente a rischio e dai sanitari che li assistono,persulla base di una valutazione rischi-benefici". Così in conferenza stampa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riassunto il contenuto delle Linee ...

