Vaiolo delle scimmie, salgono a 900 i casi in Europa: l'Ue verso l'acquisto di 110 mila dosi di vaccino (Di martedì 14 giugno 2022) Oggi, 14 giugno, la Commissione europea finalizzerà un contratto per l'acquisto di 110 mila dosi di vaccino contro il Vaiolo delle scimmie da distribuire ai Paesi membri che ne hanno maggiore necessità. Ad annunciarlo è stata la commissaria Ue per la Sanità, Stella Kyriakides, prima di una riunione con i ministri della Sanità dei 27, programmata a Lussemburgo per fare il punto sulla pandemia da Covid-19, la situazione in Ucraina e le minacce alla salute dei cittadini europei: «Questo è un chiaro segnale che l'agenzia Hera può rispondere efficacemente alle minacce alla salute», ha detto la commissaria. La prima consegna di dosi arriverà alla fine di giugno e, a differenza di quanto avvenuto con i vaccini contro il Covid-19, forniti dall'Unione Europea ...

