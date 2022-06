Vaiolo delle scimmie, l'Ue compra 110mila dosi di vaccino. L'annuncio della commissaria alla Salute (Di martedì 14 giugno 2022) Bruxelles, 14 giugno 2022 'La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il Vaiolo delle scimmie. Questo è un chiaro segnale che l'agenzia ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Bruxelles, 14 giugno 2022 'La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 miladicontro il. Questo è un chiaro segnale che l'agenzia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - AlexBazzaro : Il vaiolo delle scimmie non se l’era filato nessuno. Riproviamo con animali diversi. ?? - DavidPuente : «Il vaiolo delle scimmie è una malattia omosessuale, come l'HIV» è solo l’ultima delle #fakenews che colpiscono la… - leonard92571642 : RT @ZUrraaaanaty: ?? Ci vogliono malati di HIV ,per coprire la distruzione delle difese immunitarie ,dovute al vaccino ?? ATTENZIONE CON IL V… - piaso73 : RT @ImolaOggi: La UE acquista 110mila dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie (900 casi in Europa e nessun morto) -