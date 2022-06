Vaiolo delle scimmie, l'Ue: acquistate 110.000 dosi di vaccino (Di martedì 14 giugno 2022) Stefan De Keersmaecker, portavoce della Commissione europea, ha dichiarato che l'Ue ha acquistato quasi 110.000 dosi di vaccino per affrontare l'epidemia di Vaiolo delle scimmie e che le distribuirà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Stefan De Keersmaecker, portavoce della Commissione europea, ha dichiarato che l'Ue ha acquistato quasi 110.000diper affrontare l'epidemia die che le distribuirà ...

