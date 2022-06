Vaiolo delle scimmie, l'Oms vuole cambiare nome: 'Quello attuale è discriminante nei confronti dell'Africa' (Di martedì 14 giugno 2022) Il Vaiolo delle scimmie non si chiamerà più così. Lo ha annunciato l' Oms , che come già successo con il Covid, darà un nuovo nome alla malattia affinché questo non sia discriminatorio. Ai tempi del ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Ilnon si chiamerà più così. Lo ha annunciato l' Oms , che come già successo con il Covid, darà un nuovoalla malattia affinché questo non sia discriminatorio. Ai tempi del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, ecco perché gli scienziati temono che la malattia possa diventare endemica al di fuori dell’A… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Oms: 'Valutiamo se è emergenza internazionale' #oms #tedrosadhanomghebreyesus… - unemeritoness2 : RT @flayawa: L'obbligo della mascherina continuerà ad essere in vigore per alcune categorie, il green pass continuerà ad essere in vigore f… - piperita_s : RT @Leonard1306___: Il vaiolo delle scimmie non decolla, provate con la peste nera delle pecore, vedrete poi come si spaventa il gregge. -