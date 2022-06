Vaiolo delle scimmie, ecco perché gli scienziati temono che la malattia possa diventare endemica al di fuori dell’Africa (Di martedì 14 giugno 2022) L’epidemia di Vaiolo delle scimmie, finora endemico dell’Africa, si sta diffondendo in paesi esterni al continente con una velocità senza precedenti. Una prospettiva ancora più preoccupante, però, sta iniziando ad allarmare gli scienziati, molti dei quali paventano la possibilità che il virus si stabilisca permanentemente al di fuori dell’Africa. Questo è il tema centrale di un approfondimento apparso sulla rivista Science in cui si evidenziano alcuni degli elementi di apprensione relativi al Monkeypox. Il 24 maggio del 2003 la prima persona non africana a cui è stato diagnosticato il Vaiolo delle scimmie è stata una bambina di tre anni del Wisconsin. Nel giro di pochi mesi, diverse decine di persone avevano sospettato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) L’epidemia di, finora endemico, si sta diffondendo in paesi esterni al continente con una velocità senza precedenti. Una prospettiva ancora più preoccupante, però, sta iniziando ad allarmare gli, molti dei quali paventano la possibilità che il virus si stabilisca permanentemente al di. Questo è il tema centrale di un approfondimento apparso sulla rivista Science in cui si evidenziano alcuni degli elementi di apprensione relativi al Monkeypox. Il 24 maggio del 2003 la prima persona non africana a cui è stato diagnosticato ilè stata una bambina di tre anni del Wisconsin. Nel giro di pochi mesi, diverse decine di persone avevano sospettato ...

