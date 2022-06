Unione Nazionale Consumatori Prezzi | benzina sfonda 2 euro | gasolio 1 | 9

Pubblicità

sportface2016 : +++#Dazn, Unione Nazionale Consumatori: 'Abbiamo deciso di presentare un esposto urgente all'Antitrust, è inaccetta… - LiaQuartapelle : L’Italia è uno dei sei paesi dell’Unione europea senza una legge sul salario minimo legale. Con la nuova direttiva… - andreamartire : incontro di grande qualità professionale stamattina presso Unione Coltivatori Italiani con Anapia Nazionale - duesoli : RT @RaiNews: Il video dell'eroica impresa. Grazie al suo atto l'uomo è diventato l'eroe dei social network e il Consiglio di Stato dell'Uni… - jlk4naples : RT @RaiNews: Il video dell'eroica impresa. Grazie al suo atto l'uomo è diventato l'eroe dei social network e il Consiglio di Stato dell'Uni… -

Continua la corsa al rialzo dei prezzi del carburante. Vi proponiamo l'analisi dellaConsumatori. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, la benzina in modalità self service raggiunge i 2,014 euro al litro, il gasolio ...E' quanto denuncia Massimiliano Dona, presidente dell'Consumatori, sulla base dello studio condotto sui dati settimanali resi noti ora dal Mite. "Il primato dei rialzi settimanali ...(Teleborsa) - Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica appena pubblicati, la benzina in modalità self service raggiunge i 2,014 euro al litro, il gasolio arriva 1,935 euro ...Il prezzo settimanale della verde sfonda i 2 euro al litro. Secondo le rilevazioni del Mite relative alla settimana chiusa domenica, la media nazionale in self service della benzina si attesta a 2,014 ...