Un’emorragia di milionari | la profezia sulle sanzioni alla Russia

(Di martedì 14 giugno 2022) Circa 15milasono in fuga da causa delleoccidentali che stanno mettendo in ginocchio l'economia di Mosca. Mentre il Cremlino ammorbidisce i numeri, ecco qual è la situazione

Pubblicità

'In Russia è in attodi', spiega al Guardian Andrew Amoils, capo della ricerca. 'Negli ultimi dieci anni le persone benestanti sono emigrate dalla Russia in numero in costante ......e ucraini "Il Paese è vittima di una vera e propriadi ..."Il Paese è vittima di una vera e propriadie ... i grossi crolli nazionali sono sempre stati preceduti da...