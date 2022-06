Under 21, Gravina: “Straordinario spirito di adattamento” (Di martedì 14 giugno 2022) ”Abbiamo centrato il nostro obiettivo che stavolta vale doppio, perché conquistato giocando un girone di qualificazione con grande qualità in campo e mostrando grande disponibilità e Straordinario spirito di adattamento fuori dal terreno di gioco. In un accelerato processo di ringiovanimento della Nazionale maggiore, l’Under 21 si è fatta trovare pronta, anche grazie a nuovi interessanti prospetti emersi dalle nostre Nazionali giovanili coordinate da Viscidi. Faccio i complimenti ai ragazzi, al mister Nicolato e a tutto lo staff’‘. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina complimentandosi con la nazione U21 che si è qualificata per gli Europei di categoria. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) ”Abbiamo centrato il nostro obiettivo che stavolta vale doppio, perché conquistato giocando un girone di qualificazione con grande qualità in campo e mostrando grande disponibilità edifuori dal terreno di gioco. In un accelerato processo di ringiovanimento della Nazionale maggiore, l’21 si è fatta trovare pronta, anche grazie a nuovi interessanti prospetti emersi dalle nostre Nazionali giovanili coordinate da Viscidi. Faccio i complimenti ai ragazzi, al mister Nicolato e a tutto lo staff’‘. Queste le parole del presidente della Figc, Gabrielecomplimentandosi con la nazione U21 che si è qualificata per gli Europei di categoria. SportFace.

