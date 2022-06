Una vita anticipazioni: chi è Marina, la madre di Maria Jose? (Di martedì 14 giugno 2022) Cosa succederà nella puntata del mercoledì di Una vita? Come sempre lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per le ultime news da Acacias 38? Domani, 15 giugno 2022, andrà in onda la prima parte dell’episodio 1414 di Acacias 38 e come sempre, le anticipazioni ci rivelano ogni dettaglio. Nella puntata di Una vita di domani, vedremo quella che sarà la reazione di Genoveva alla cena fatta con Valeria e David. La donna inizia a sospettare che Aurelio le stia nascondendo qualcosa e la cena con la coppia, non fa altro che confermare i suoi dubbi. Per questo motivo la Salmeron pretende da suo marito che anche lei torni a occuparsi degli affari di famiglia e che venga messa al corrente di tutto. Che cosa farà Aurelio, le dirà la verità su Valeria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Cosa succederà nella puntata del mercoledì di Una? Come sempre lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per le ultime news da Acacias 38? Domani, 15 giugno 2022, andrà in onda la prima parte dell’episodio 1414 di Acacias 38 e come sempre, leci rivelano ogni dettaglio. Nella puntata di Unadi domani, vedremo quella che sarà la reazione di Genoveva alla cena fatta con Valeria e David. La donna inizia a sospettare che Aurelio le stia nascondendo qualcosa e la cena con la coppia, non fa altro che confermare i suoi dubbi. Per questo motivo la Salmeron pretende da suo marito che anche lei torni a occuparsi degli affari di famiglia e che venga messa al corrente di tutto. Che cosa farà Aurelio, le dirà la verità su Valeria ...

