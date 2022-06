Una Vita, anticipazioni 15 giugno: Genoveva inganna Aurelio e tenta di sedurre David. Lolita ha una nuova amica e riceve una lettera che riguarda Antonito (Di martedì 14 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 15 giugno: come continueranno le vicende degli abitanti di Acacias a 5 anni dall’attentato? Vedremo cosa accadrà ad Aurelio, Genoveva, David, Lolita e ad un nuovo personaggio che abbiamo iniziato a conoscere: Marina. Una Vita, anticipazioni 15 giugno: Aurelio si sbaglia di grosso su Genoveva e dà un incarico a David. Intanto la dark lady … Aurelio pensa di aver risposto esaurientemente a Genoveva riguardo al suo rapporto con Valeria e David e consente all’Exposito di diventare agente di Borsa. Tuttavia si illude sulla moglie, perché il nuovo vicino continua a non convincerla e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 giugno 2022) Una15: come continueranno le vicende degli abitanti di Acacias a 5 anni dall’atto? Vedremo cosa accadrà ade ad un nuovo personaggio che abbiamo iniziato a conoscere: Marina. Una15si sbaglia di grosso sue dà un incarico a. Intanto la dark lady …pensa di aver risposto esaurientemente ariguardo al suo rapporto con Valeria ee consente all’Exposito di diventare agente di Borsa. Tuttavia si illude sulla moglie, perché il nuovo vicino continua a non convincerla e ...

