Una Vita, anticipazioni 15 giugno 2022: Genoveva tenta di sedurre... (Di martedì 14 giugno 2022) Nella puntata Una Vita del 15 giugno 2022, Genoveva sarà sempre più sospettosa nei confronti di David e cercherà di sedurre l'uomo per provare a scoprire qualcosa sul suo conto. Nel frattempo, Marina offrirà a Lolita il suo aiuto per organizzare la manifestazione di inaugurazione della piazza in onore di Antoñito. Intanto, la bottegaia riceverà una lettera del partito conservatore. anticipazioni Una Vita puntata 15 giugno 2022 Genoveva ed Aurelio ceneranno con David e Valeria e la Salmeron ne approfitterà per tempestare di domande l'Exposito. Una volta rimasta sola con il consorte gli farà presente di aver capito che c'è qualcosa di strano in quella coppia. A quel punto, il Quesada le dirà di essersi sbagliata e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 giugno 2022) Nella puntata Unadel 15sarà sempre più sospettosa nei confronti di David e cercherà dil'uomo per provare a scoprire qualcosa sul suo conto. Nel frattempo, Marina offrirà a Lolita il suo aiuto per organizzare la manifestazione di inaugurazione della piazza in onore di Antoñito. Intanto, la bottegaia riceverà una lettera del partito conservatore.Unapuntata 15ed Aurelio ceneranno con David e Valeria e la Salmeron ne approfitterà per tempestare di domande l'Exposito. Una volta rimasta sola con il consorte gli farà presente di aver capito che c'è qualcosa di strano in quella coppia. A quel punto, il Quesada le dirà di essersi sbagliata e ...

Pubblicità

amnestyitalia : Due anni fa l'attivista queer egiziana Sarah Hegazi si è tolta la vita. Nel 2017 era stata arrestata arbitrariament… - lorepregliasco : 'Il nuovo bipolarismo italiano sarà tra 5 Stelle e Lega', dicevano molti dopo le politiche 2018. Oggi - voto locale… - LegaProOfficial : Il @Palermofficial conquista i #Cplayoff e ritorna in @Lega_B ?? Congratulazioni rosanero e biancoscudati per aver… - thvsjeon : aspetterò una vita se necessario - andrewsword2 : RT @chicamala03_: amici si o no veloci è una questione di vita o di morte -