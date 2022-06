“Una forza della natura”. Stefano Tacconi, la bella notizia. E la dà il figlio Andrea (Di martedì 14 giugno 2022) Stefano Tacconi è ormai ricoverato da due mesi in ospedale da quasi due mesi a causa di un’emorragia cerebrale. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico e partecipava in qualità di ospite alle Giornate delle Figurine. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del figlio Andrea. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’ex calciatore era ospite d’onore delle Giornate delle Figurine e poi aveva trascorso la serata al Ristorante Da Mariuccia a Pratomorone, ristorante dell’astigiano che offre una cucina tipica piemontese e che l’ex portiere bianconero apprezza da sempre. Una serata come tante, a parlare di calcio, un incontro durante il quale ha presentato il suo libro insieme con José ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)è ormai ricoverato da due mesi in ospedale da quasi due mesi a causa di un’emorragia cerebrale. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico e partecipava in qualità di ospite alle Giornate delle Figurine. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’ex calciatore era ospite d’onore delle Giornate delle Figurine e poi aveva trascorso la serata al Ristorante Da Mariuccia a Pratomorone, ristorante dell’astigiano che offre una cucina tipica piemontese e che l’ex portiere bianconero apprezza da sempre. Una serata come tante, a parlare di calcio, un incontro durante il quale ha presentato il suo libro insieme con José ...

