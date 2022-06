Un secondo matrimonio per Beatrice Valli e Marco Fantini: si sposano anche in chiesa (Di martedì 14 giugno 2022) Beatrice Valli e Marco Fantini non avevano rinunciato al matrimonio in chiesa ed è l’influencer a rispondere alla curiosità delle follower. Su Instagram le chiedono perché non si sono sposati con rito religioso e lei spiega il motivo. Le nozze a Capri continuano ad emozionarla, c’è ancora tanto da vedere del loro giorno più bello ma presto ci sarà anche il matrimonio religioso. Beatrice Valli e Marco Fantini sono marito e moglie, è questo quello che conta più di tutto ma hanno sempre avuto il desiderio di promettere amore eterno davanti a Dio. Saranno presto davanti all’altare ma Beatrice Valli anticipa che sarà una cerimonia per pochi, solo per le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022)non avevano rinunciato alined è l’influencer a rispondere alla curiosità delle follower. Su Instagram le chiedono perché non si sono sposati con rito religioso e lei spiega il motivo. Le nozze a Capri continuano ad emozionarla, c’è ancora tanto da vedere del loro giorno più bello ma presto ci saràilreligioso.sono marito e moglie, è questo quello che conta più di tutto ma hanno sempre avuto il desiderio di promettere amore eterno davanti a Dio. Saranno presto davanti all’altare maanticipa che sarà una cerimonia per pochi, solo per le ...

