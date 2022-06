Un Posto al Sole Anticipazioni 15 giugno 2022: Marina delusa da Roberto. Il Ferri non doveva farlo! (Di martedì 14 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina è delusa da una scoperta fatta su Roberto mentre Michele non sopporta più il comportamento di Riccardo nei confronti di Rossella. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 giugno 2022) Scopriamo insieme ledi Unaldel 15. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,da una scoperta fatta sumentre Michele non sopporta più il comportamento di Riccardo nei confronti di Rossella.

Pubblicità

marcorussodell3 : L'appuntamento con Un posto al sole è da lunedì a venerdì alle 20:40 su Rai3 #unpostoalsole #tvsoap… - Mara54374071 : RT @LaMondaini: #DisneyPlusCanYaman CAN YAMAN DISNEY+ Prenditi il tuo posto bello come il sole perché oggi ruberai la scena a tutti - infoitcultura : Un Posto al Sole anticipazioni, Raffaele ci casca e rovina tutto: scoppia il caos - CYVENEZUELA_ : RT @LaMondaini: #DisneyPlusCanYaman CAN YAMAN DISNEY+ Prenditi il tuo posto bello come il sole perché oggi ruberai la scena a tutti - mariausquiano : RT @LaMondaini: #DisneyPlusCanYaman CAN YAMAN DISNEY+ Prenditi il tuo posto bello come il sole perché oggi ruberai la scena a tutti -