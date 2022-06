Un posto al sole 14 Giugno 2022, anticipazioni doppio episodio (Di martedì 14 giugno 2022) Questa sera su Raitre, “Un posto al sole” anticipa sull’abituale orario di messa in onda: dalle 20.25, doppio episodio Martedì 14 Giugno 2022 su Rai Tre, andrà in onda un doppio episodio di “Un posto al sole”: la soap anticiperà sull’abituale orario di palinsesto e partirà alle 20.25. Le anticipazioni Mentre Virginia (Desireè Noferini) e Stefano (Joseph Altamura) devono fare i conti con quello che è successo tra di loro, Riccardo (Mauro Racanati) tenta di riavvicinarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma il rapporto tra i due sembra ormai destinato a mantenersi esclusivamente su binari professionali. Nel frattempo a Palazzo Palladini, Jimmy (Gennaro De Simone) si prepara ad affrontare il ... Leggi su zon (Di martedì 14 giugno 2022) Questa sera su Raitre, “Unal” anticipa sull’abituale orario di messa in onda: dalle 20.25,Martedì 14su Rai Tre, andrà in onda undi “Unal”: la soap anticiperà sull’abituale orario di palinsesto e partirà alle 20.25. LeMentre Virginia (Desireè Noferini) e Stefano (Joseph Altamura) devono fare i conti con quello che è successo tra di loro, Riccardo (Mauro Racanati) tenta di riavvicinarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma il rapporto tra i due sembra ormai destinato a mantenersi esclusivamente su binari professionali. Nel frattempo a Palazzo Palladini, Jimmy (Gennaro De Simone) si prepara ad affrontare il ...

