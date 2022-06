Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Gb non ci ha chiesto aiuto per britannici condannati a morte” (Di martedì 14 giugno 2022) La Gran Bretagna non ha chiesto alcun aiuto alla Russia in merito ai due cittadini britannici condannati a morte da una ‘Corte suprema’ di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ”sicuro” che i leader separatisti filo-russi dell’autoproclamata Repubblica nell’est dell’Ucraina ascolteranno un appello proveniente da Londra per decidere la sorte di Shaun Pinner, 48 anni, e Aiden Aslin, 28 anni, catturati a Mariupol ad aprile mentre combattevano a fianco dei soldati ucraini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) La Gran Bretagna non haalcunallain merito ai due cittadinida una ‘Corte suprema’ di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ”sicuro” che i leader separatisti filo-russi dell’autoproclamata Repubblica nell’est dell’ascolteranno un appello proveniente da Londra per decidere la sorte di Shaun Pinner, 48 anni, e Aiden Aslin, 28 anni, catturati a Mariupol ad aprile mentre combattevano a fianco dei soldati ucraini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

