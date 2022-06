Ultime Notizie – Tacconi lascia l’ospedale: come sta, ultime notizie (Di martedì 14 giugno 2022) A poco meno di due mesi dall’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi sarà dimesso oggi dall’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura. Ad annunciarlo il figlio Andrea con un post su Instagram: “Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) A poco meno di due mesi dall’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l’ex portiere della Juventus Stefanosarà dimesso oggi dalSanti Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura. Ad annunciarlo il figlio Andrea con un post su Instagram: “Grande giorno, finalmente papà lasceràper andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

