Ultime Notizie – Roma, si stacca parte arco Porta Maggiore (Di martedì 14 giugno 2022) Caduta parte dell'arco di Porta Maggiore/Piazzale Labicano a Roma. Intorno alle 6.15 di questa mattina la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta di una parte dell'arco di Porta Maggiore. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell'area.

