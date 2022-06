Ultime Notizie – Pnrr | Colao | “Ancora più vicini a completare piano per connettere Italia”

(Di martedì 14 giugno 2022) “Con l’assegnazione del primo bando per lo sviluppo del 5G siamopiùildel Governo pertutta l’con reti ad altissima capacità. Gli incentivi promossi rappresentano un caso unico in Europa: siamo infatti il primo Paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile che favorisce lo sviluppo di una tecnologia all’avanguardia nelle aree dove non c’è interesse ad investire”. A dichiararlo è Vittorio, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. “Questo – sottolinea – anche grazie all’impegno di aziende del settore privato che, insieme al Governo, stanno investendo sulle varie iniziative delper raggiungere questo importante obiettivo. Salgono quasi a quota 5 i ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - junews24com : Dybala Inter, iniziato il conto alla rovescia: parti pronte a venirsi incontro - - ilFattoMolfetta : PESCA, STOP ALLO SCIOPERO ANCHE A MOLFETTA: OGGI LA CONFERENZA STATO REGIONI - PalermoToday : Severodonetsk isolata dal resto del mondo: 'Costo umano della battaglia è terrificante' -

Il Sole 24 ORE

Ventiquattro ore di stop per il voto e poi via, di nuovo in giro per l'Italia. Ieri a Bologna a presentare il suo libro, oggi a Milano, per 'spiegare il nostro progetto alternativo ai populismi'. È ...D'un colpo solo i romani in vacanza dovranno prendere confidenza con tutti volti nuovi. Tre sindaci e una sindaca eletti ieri e per tutti è la prima volta. Cristian Leccese a Gaeta ha dominato dal ... Ucraina, ultime notizie. Zelensky: costo umano battaglia Severodonetsk terrificante Maria Elisa racconta la sua grande storia d’amore con Corrado Levorin: «Lui era tanto. Di stazza e di cuore» PADOVA. «Come fidanzato era perfetto, presente, amorevole. Quando mi guardava ...La bambina di Catania si trovata in macchina con la mamma quando 3 uomini con il volto mascherato si sono avvicinati e l’hanno portata via in pieno giorno. Dunque quali sono i motivi del sequestro… Le ...