Ultime Notizie – Nations League, Germania-Italia 5-2: disastro azzurro (Di martedì 14 giugno 2022) La Germania travolge l’Italia per 5-2 a Moenchengladbach nel match valido per la quarta giornata del Gruppo 3 di Nations League. I tedeschi dominano dall’inizio alla fine sovrastando la Nazionale del ct Mancini. Gli azzurri, fermi a 5 punti, scivolano al terzo posto in classifica. Al comando a quota 7 c’è la sorprendente Ungheria, che passeggia 4-0 in casa dell’Inghilterra, ultima con 2 punti. La Germania, dopo la cinquina rifilata all’Italia, sale a quota 6. LA PARTITA Le due squadre partono col piede sull’acceleratore. L’Italia cerca di innescare il tridente rapido con Raspadori, Politano e Gnonto. La Germania, con Werner terminale offensivo, prova a macinare calcio sin dalla prima azione e va a caccia di spazi. La prima chance capita a Sané, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Latravolge l’per 5-2 a Moenchengladbach nel match valido per la quarta giornata del Gruppo 3 di. I tedeschi dominano dall’inizio alla fine sovrastando la Nazionale del ct Mancini. Gli azzurri, fermi a 5 punti, scivolano al terzo posto in classifica. Al comando a quota 7 c’è la sorprendente Ungheria, che passeggia 4-0 in casa dell’Inghilterra, ultima con 2 punti. La, dopo la cinquina rifilata all’, sale a quota 6. LA PARTITA Le due squadre partono col piede sull’acceleratore. L’cerca di innescare il tridente rapido con Raspadori, Politano e Gnonto. La, con Werner terminale offensivo, prova a macinare calcio sin dalla prima azione e va a caccia di spazi. La prima chance capita a Sané, ...

