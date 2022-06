Ultime Notizie – Mafia, colpo a mandamento Santa Maria di Gesù-Villagrazia: 24 arresti a Palermo (Di martedì 14 giugno 2022) Le misure cautelari per i reati di associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori colpo al mandamento di Santa Maria di Gesù-Villagrazia, a Palermo. I carabinieri del Ros, insieme ai militari del Comando provinciale di Palermo, del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a 24 misure cautelari – 21 in carcere e tre ai domiciliari – per i reati di associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Dda. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Luisa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Le misure cautelari per i reati di associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valorialdidi, a. I carabinieri del Ros, insieme ai militari del Comando provinciale di, del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a 24 misure cautelari – 21 in carcere e tre ai domiciliari – per i reati di associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Dda. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Luisa ...

