Ultime Notizie – Letta | “Alleanze? Lavoro ad alternativa Meloni-Salvini”

"Farò tutto il possibile per convincere gli elettori italiani a votare l'alternativa a Salvini e Meloni". Così Enrico Letta a Di Martedì su La7. "Sul tema delle Alleanze io la penso così: io penso che per come è fatta la politica nel nostro Paese, se vogliamo esser vincenti e convincenti, noi non dobbiamo escludere nessuno di coloro che sono stati insieme nel sostegno al governo, durante la pandemia altrimenti si apre un'autostrada a Meloni e Salvini". "Da alcuni anni i partiti di centrodestra, se sommati tutti insieme, sono di più rispetto a un campo largo. Quindi noi abbiamo bisogno in questi mesi di lavorare e farlo rispetto a grandi temi sul futuro del nostro Paese". "Ma i 5 Stelle sono scomparsi? Lo so, ma io mi pongo il problema non solo del Pd perchè poi ci ...

