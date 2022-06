Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie e news di oggi (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue l’offensiva della Russia nella zona orientale del Donbass. Lo afferma il rapporto mattutino dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, secondo cui l’aggressore ha sparato con l’artiglieria contro le posizioni delle forze di difesa nelle aree di confine delle regioni di Sumy e Chernihiv. Nella direzione di Kharkiv, l’esercito russo sta concentrando i suoi principali sforzi sulla conduzione della difesa delle posizioni e sulla prevenzione dell’ulteriore avanzamento delle unità delle Forze di difesa verso il confine di stato. I russi hanno lanciato attacchi aerei negli insediamenti di Rubizhne, Ruska Lozova, Bayrak e Dementievka. Verso est, i principali sforzi dell’esercito russo si concentrano sul tentativo di stabilire il pieno controllo sull’insediamento di Bogorodichne e creare le condizioni per lo sviluppo dell’offensiva su Slavyansk. I russi usano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue l’offensiva dellanella zona orientale del Donbass. Lo afferma il rapporto mattutino dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, secondo cui l’aggressore ha sparato con l’artiglieria contro le posizioni delle forze di difesa nelle aree di confine delle regioni di Sumy e Chernihiv. Nella direzione di Kharkiv, l’esercito russo sta concentrando i suoi principali sforzi sulla conduzione della difesa delle posizioni e sulla prevenzione dell’ulteriore avanzamento delle unità delle Forze di difesa verso il confine di stato. I russi hanno lanciato attacchi aerei negli insediamenti di Rubizhne, Ruska Lozova, Bayrak e Dementievka. Verso est, i principali sforzi dell’esercito russo si concentrano sul tentativo di stabilire il pieno controllo sull’insediamento di Bogorodichne e creare le condizioni per lo sviluppo dell’offensiva su Slavyansk. I russi usano ...

