Ultime Notizie – Europei U21 | Italia qualificata grazie al poker all’Irlanda

(Di martedì 14 giugno 2022) L’Under 21 conquista l’accesso alla fase finale deglidi categoria superando l’Irlanda, allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno, nettamente per 4-1alle reti di Rovella, Cambiaghi, Pellegri e Quagliata. Dopo l’1-1 in trasferta contro la Svezia, la squadra di Nicolato chiude il proprio cammino in testa al Gruppo F di qualificazione aglidi Romania e Georgia 2023, imbattuti nel girone con sette vittorie e tre pareggi, mentre l’Irlanda va ai playoff tra le seconde. Il ct Nicolato per la sfida con gli irlandese cambia un solo uomo rispetto alla trasferta in Svezia e passa dal 3-5-2 al 4-4-2. La novità è in difesa dove giocherà Viti al posto di Lovato che ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo l’infortunio nell’ultimo match. In attacco confermati Pellegri e Cambiaghi, mentre l’Irlanda si ...