Ultime Notizie – Draghi al museo dell'Olocausto di Gerusalemme – Video (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Visita del premier al museo dell’Olocausto di Gerusalemme. Visibilmente commosso, il presidente del Consiglio è Stato accolto nella tenda della rimembranza da un coro di bambini che ha intonato una canzone della poetessa Hanna Szenes. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Visita del premier aldi. Visibilmente commosso, il presidente del Consiglio è Stato accolto nella tendaa rimembranza da un coro di bambini che ha intonato una canzonea poetessa Hanna Szenes. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - meteoredit : Anomalie di #temperatura eccezionali in #Europa occidentale, in #Portogallo, #Spagna e #Francia. Poi, #caldo anomal… - CorriereCitta : Covi, oggi nel Lazio 4.939 nuovi casi positivi e 6 decessi: rapporto al 18,2% - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 14:10 - #Ultime #Notizie #14-06-2022 #14:10 -